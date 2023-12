Noapte de groază la Zaporojie. Centrala ucraineană a fost la un pas de un accident nuclear Centrala ucraineana de la Zaporojie, aflata in mainile fortelor rusesti, a fost pentru scurt timp „in pragul unui accident nuclear” in noaptea de vineri spre sambata, din cauza unei intreruperi temporare de energie electrica, a declarat operatorul nuclear ucrainean Energoatom, potrivit AFP. „Noaptea trecuta, o pana totala de curent a avut loc la centrala din Zaporojie”, iar generatoarele au trebuit sa fie folosite”, a scris Energoatom pe Telegram, precizand ca energia electrica a fost restabilita cateva ore mai tarziu, sambata in jurul orei 7.00. Doua linii electrice care alimenteaza centrala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

