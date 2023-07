Stiri pe aceeasi tema

- FCU Craiova si U Cluj se intalnesc vineri, de la ora 18.30, in Banie, intr-un meci care „deschide“ etapa a 3-a din Superliga. Descopera oferta Superbet pentru partida cu U Cluj! Disputa va fi arbitrata de Szabolcs Kovacs (Carei), ajutat de asistentii Ciprian Florin Dansa (Satu Mare) si Romica Birdes…

- Dan Nistor, jucatorul echipei U Cluj, crede ca formatia sa mai are nevoie de timp pentru a deveni o echipa mai unita si cu relatii de joc mai bune, scrie news.ro.„Scorul este mult prea mare, cred eu, dar asta este, trebuie sa fim atenti si in meciurile viitoare sa facem mai putine greseli. S-au schimbat…

- Am intrebat mai mulți antreprenori cu afaceri in imobiliare de ce nu exista Craiova in topurile care se realizeaza la nivel național privind evoluția tranzacțiilor imobiliare. Ni s-a raspuns ca nu are relevanța la nivel național, din cauza numarului mic de tranzacții care se perfecteaza in aceasta zona…

- Denver Nuggets a invins-o joi in fata propriului public pe Miami Heat cu scorul de 104-93 in primul meci al finalei Ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), transmite presa internationala, potrivit Agerpres.Nuggets a obtinut victoria mai ales gratie starului sau sarb Nikola Jokic, care…

- Vladuța Lupau a lasat acasa Mercedesul roșu de teren primit in 2021, de la soțul ei, Adi Rus, fost portar la CFR Cluj, dar retras mult prea repede din cariera. Se pare ca bolidul de 150.000 de euro a fost inlocuit cu alt altul mai spectaculos. Vladuța Lupau s-a bucurat de victoria CFR Cluj, iar…

- FCU Craiova a ratat participarea in UEFA Conference League, dupa ce a fost invinsa joi seara, pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu“, de CFR Cluj, cu scorul de 1-0. In timpul regulamentar scorul a fost egal 0-0, astfel ca meciul a avut nevoie de cele doua reprize suplimentare. Ardelenii au marcat golul…

- Daniel Metz, directorul NTT Data, unul dintre principalii sponsori ai lui CFR Cluj, a avut un mesaj pentru Gica Hagi, la scurt timp dupa victoria 2-1 obținuta de Farul in Gruia. CFR Cluj a prins cu multa șansa barajul pentru Conference League. „Feroviarii” n-au reușit sa iși indeplineasca misiunea,…

- FCU Craiova a trecut de FC Voluntari, 3-3 dupa prelungiri și 5-4 la loviturile de departajare. Liviu Ciobotariu, antrenorul ilfovenilor, are mai multe oferte și va lua o decizie cu privire la viitor in urmatoarele zile. FCU Craiova va juca finala barajului pentru Conference League impotriva ocupantei…