Niste tineri romani au creat o aplicatie gratuita prin care vecinii se pot ajuta intre ei Incredibil cum s-au mobilizat romanii pentru a se ajuta intre ei, in aceasta perioada grea pentru toata lumea!



Adrian Munteanu a creat, impreuna cu alti tineri, o aplicatie dedicata varstnicilor si persoanelor care au nevoie de ajutor pentru a-si cumpara alimente, medicamente sau pentru plimbarea animalului de companie.



Platforma este complet gratuita si poarta numele VecinulTau.ro. Ea conecteaza voluntarii din proximitate cu cei care au nevoie sau cu rudele acestora. Beneficiarii isi introduc adresa, iar site-ul gaseste imediat voluntari gata sa le sara in ajutor, pe o raza… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

