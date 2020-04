Nissan pregătește restructurarea radicală: surse interne susțin că vânzările anuale vor ... Renault și Nissan intenționeaza sa ofere la jumatatea lunii mai primele informații despre noua strategie de dezvoltare a Alianței, in ciuda faptului ca industria auto traverseaza in prezent o perioada dificila din cauza pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2. De la inceputul acestui an, acțiunile Renault au scazut cu 58%, iar cele ale Nissan cu 46%, inclusiv pe fondul scaderii vanzarilor și a profitului. Șeful Nissan a spus atunci ca... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

Scandalul demiterii lui Carlos Ghosn pentru acuzații de frauda financiara – pe care le neaga – și fuga acestuia de la Tokyo par sa fi stricat definitiv prietenia pe axa Franța-Japonia. Surse citate de Financial Times susțin ca Nissan are un plan pentru ruperea alianței cu Renault, japonezii dorind sa…