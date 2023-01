Ninsori, ploi și vânt în toată țara, până miercuri, anunță meteorologii Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni, 9 ianuarie, o avertizare meteo de vreme rea timp de doua zile, pana pe 11 ianuarie. In acest interval, va ploua in toata țara, iar la munte sunt așteptate ninsori.In perioada 9 ianuarie, ora 18.00 - 11 ianuarie, ora 18.00, aria ploilor se va extinde treptat dinspre regiunile vestice și va cuprinde toata țara, a transmis ANM.In jumatatea sudica se vor acumula cantitați de apa ce vor depași pe arii restranse 20-25 l/mp și izolat 40 l/mp, iar la munte vor fi precipitații mixte, in timp ce la altitudini de peste 1600 m vor predomina ninsorile și… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

