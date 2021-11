Vremea se schmba radical de mercuri. Incep ninsorile, iar gerul va acapara ma multe zone dn țara, anunța ANM. In unele regiuni va fi foarte frig, cu minime de minus 7, minus 8 grade. „Saptamana viitoare, mai ales in a doua parte a ei, o masa de aer rece va determina scaderea valorilor de temperaturi sub ceea ce ar fi normal pentru a doua decada a lunii noiembrie in tara noastra”, a anuntat, la Digi24, Elena Mateescu, directorul Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM). Ninsori , ger și lapovița in Romania. ANM anunța cand incepe vremea rea Cei care locuiesc in zonele montane trebuie sa se…