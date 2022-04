Stiri pe aceeasi tema

- Ninge abundent pe toate drumurile naționale din zonele montane aflate in sudul și sud-estul Transilvaniei. Probleme sunt și pe Transalpina in zona Ranca. In restul regiunilor ploua abundent. Potrivit meteorologilor vremea rea ne va mai ține in case cel puțin 3/4 zile. Ninsorile de duminica au afectat…

- Ninge abundent pe toate drumurile naționale din zonele montane aflate in sudul și sud-estul Transilvaniei. Probleme sunt și pe Transalpina in zona Ranca. Ninsorile de duminica au afectat in special trecatorile montane și zonele mai joase din județele Brașov, Covasna și Harghita. DRDP Brașov anunța…

- Vremea este deosebit de rece in toata țara, de Florii, iar la munte s-au anunțat ninsori. Ninge abundent pe toate drumurile naționale din zonele montane aflate in sudul și sud-estul Transilvaniei. Probleme sunt și pe Transalpina in zona Ranca. Ninsorile de duminica au afectat in special trecatorile…

- VIDEO: Iarna s-a intors in forța. Ninsori abundente in centrul țarii, de Florii. Se circula cu greutate pe mai multe șosele Iarna s-a intors in forța, de Florii. Ninge abundent pe toate drumurile naționale din zonele montane aflate in sudul și sud-estul Transilvaniei. Probleme sunt și pe DN 67C – Transalpina,…

- Ninge abundent pe toate drumurile naționale din zonele montane aflate in sudul și sud-estul Transilvaniei. Probleme sunt și pe Transalpina in zona Ranca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, noi avertizari nowcasting Cod galben de intensificari ale vantului, ce vizeaza opt judete din Oltenia, Transilvania si Banat, in orele urmatoare. Conform prognozei de specialitate, pana la ora 17.00, vantul va sufla cu viteze la rafala de…

- Transalpina a fost inchisa din nou, pentru a treia oara de la inceputul anului, pe porțiunea dintre Novaci și Ranca. Vizibilitatea este zero, din cauza viscolului, și utilajele de deszapezire nu pot interveni. Pe mai multe drumuri naționale din țara se circula in condiții de iarna. Pana la ora 20:00,…

- Vremea severa a facut prapad. Mii de oameni au ramas fara curent electric dupa episoadele cu viscol puternic, iar mai multe drumuri au fost blocate din cauza troienelor.Meteorologii spun ca și in orele urmatoare va ninge puternic in mai multe zone din țara. Peste doua mii de locuințe din Apuseni au…