Ninsoare in judetul Constanta. S-a depus un strat consistent de zapada Reprezentantii Comandamentului de iarna au precizat ca, in cursul acestei dimineti s au inregistrat precipitatii sub forma de ninsoare pe raza intregului judet mai putin cordon litoral .RAJDP a actionat de la 4 dimineata cu un numar de 17 ATB cu lama si antiderapant, 5 Unimoguri, 6 Wolla, un buldoexcavator si 6 autoutilitare.Nu au fost drumuri blocate si nici evenimente rutiere.Temperaturi usor negative, ninge in continuare.Ninsorile vor continua pana la ora 10.00.Cele mai mari cantitati de zapa

- Meda Andrei, meteorolog ANM, a explicat la Realitatea PLUS cum va evolua vremea in urmatoarele zile. Sunt așteptate și ninsori dar și temperaturi mai scazute. "In momentul de fața mai sunt doar precipitații slabe, in sud-est sunt ploi, lapovița și ninsoare și incet se diminueaza, slabesc in intensitate.…

- In sudul și sud-estul țarii, precum și la munte, pe alocuri, se va depune polei The post Ninsori și temperaturi scazute, in toata țara. In Capitala, strat consistent de zapada: informare meteo de precipitații mixte și polei appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Ninsori și temperaturi…

- Meteorologii au transmis, joi, o informare de ninsori, lapovița și vant puternic, care intra in vigoare vineri la pranz. Informarea ANM este valabila de vineri, ora 12.00 pana sambata, ora 17.00. In acest interval, vor fi ninsori la munte, precipitații mixte in zonele joase de relief și intensificari…

