Ninge în ziua de Ajun, perturbări în traficul rutier din cauza viscolului In Ajunul Craciunului, zapada și viscolul iși fac simțita prezența in mai multe județe din Romania, afectand serios circulația rutiera. Potrivit informațiilor furnizate de Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, traficul este oprit pe DN 67C – Transalpina, intre localitațile Novaci și Ranca, județul Gorj, din cauza ninsorii viscolite. In zonele montane ale județelor Alba, Argeș, Bihor, Bistrița-Nasaud, Brașov, Buzau, Cluj, Covasna, Hunedoara, Mureș, Prahova și Salaj, se circula in condiții de iarna, iar autoritațile acționeaza cu utilaje de deszapezire pentru a menține… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

