Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre principalii aliati ai presedintelui rus, Vladimir Putin, a declarat, luni, ca se indoieste de faptul ca conductele Nord Stream ar fi fost aruncate in aer de o organizatie proucraineana si a afirmat ca Moscova nu stie, deocamdata, cu exactitate cine s-a aflat in spatele acestor incidente,…

- Unul dintre principalii aliati ai presedintelui rus Vladimir Putin a declarat ca se indoieste ca gazoductele Nord Stream au fost aruncate in aer de un grup pro-ucrainean, precizand ca Moscova nu stie cine este in spatele atacului, relateaza Reuters.

- Unul dintre principalii aliati ai presedintelui rus Vladimir Putin a declarat luni ca se indoieste ca gazoductele Nord Stream au fost aruncate in aer de un grup pro-ucrainean, precizand ca Moscova nu stie cine este in spatele atacului, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Unul dintre principalii aliati ai presedintelui rus Vladimir Putin a declarat luni ca se indoieste ca gazoductele Nord Stream au fost aruncate in aer de un grup pro-ucrainean, precizand ca Moscova nu stie cine este in spatele atacului, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Consilierul sefului administratiei prezidentiale de la Kiev, Mihailo Podoliak, a declarat marti ca Kievul "nu are absolut nicio implicare" in atacurile de anul trecut asupra gazoductului Nord Stream si nu are informatii despre ceea ce s-a intamplat, relateaza Reuters. Mihailo Podoliak a facut aceste…

- Informații examinate de autoritatile americane si dezvaluite marti, 7 martie, de cotidianul The New York Times sugereaza ca un grup pro-ucrainean a fost implicat in exploziile care au avariat gazoductele Nord Stream 1 și 2 din Marea Baltica in septembrie 2022, transmite Hotnews . Potrivit informațiilor…

- Șeful diplomației chineze, Wang Yi, i-a spus marți lui Nikolai Patrușev, secretarul puternicului Consiliu de Securitate al Rusiei și unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui Vladimir Putin, ca relația dintre Beijing și Moscova este „solida ca o stanca” și ca va rezista oricarui test intr-o…

- Wang Yi, diplomatul chinez cu rangul cel mai inalt, i-a spus marti lui Nikolai Patrusev, unul dintre cei mai apropiati aliati ai presedintelui Vladimir Putin, ca relatia Beijingului cu Moscova este "solida ca o stanca" si ca va rezista oricarui test intr-o situatie internationala in schimbare, relateaza…