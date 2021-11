Lumea virtuala include cladiri Nike, terenuri si arene pentru ca jucatorii sa concureze in diverse mini-jocuri, de la tag si dodgeball pana la ”The Floor Is Lava”. Aceasta lume este modelata dupa sediul din viata reala al companiei. Nikeland va fi gratuit (deocamdata). Compania intentioneaza sa integreze momente in joc care sa imite evenimentele sportive globale. Exemplele pot include un eveniment de fotbal in timpul Cupei Mondiale sau un meci de fotbal in timpul Super Bowl. Nike a spus ca va continua sa actualizeze lumea virtuala pentru a include atleti si integrarea produselor. Persoanele cu…