- Institutul de Economie germana: Romania și Ungaria au fost printre cei mai mari beneficiari ai sistemului de finanțare din UEGermania a contribuit anul trecut la bugetul Uniunii Europene cu 19,7 miliarde de euro mai mult decat a primit de la acesta și a fost din nou cel mai mare donator la bugetul general…

- Europa este in alerta maxima, pe masura ce dezinformarea crește pe site-urile populare de social media Apropiatele alegeri slovace reprezinta un test privind gradul de vulnerabilitate a alegerilor europene la „arma de manipulare in masa de multe milioane de euro” pe care Moscova o folosește pentru…

- Coreea de Nord a declarat ca soldatul american Travis King a ajuns pe teritoriul sau luna trecuta din cauza „tratamentelor inumane și a discriminarii rasiale” din armata. Soldatul a trecut in fuga granița din Coreea de Sud pe 18 iulie, in timp ce se afla intr-un tur ghidat al zonei demilitarizate.

- Liderii militari din Niger au anunțat ca intenționeaza sa-l urmareasca penal pe președintele alungat de la putere, Mohamed Bazoum, pentru inalta tradare și subminarea siguranței țarii. Anunțul a fost facut dupa ce Armata a rasturnat guvernul ales democratic in urma loviturii de stat de luna trecuta.…

- Continue reading Liderii coaliției de guvernare, Ciuca și Ciolacu, au anunțat pe Facebook planul pentru reducerea cheltuielilor la bugetul de stat in vedere acoperirii deficitului bugetar at Info real.

- Generalul Abdourahmane Tiani, comandantul garzii prezidentiale din Niger care l-a arestat pe presedintele ales Mohamed Bazoum, s-a proclamat vineri sef al statului, transmit Reuters si dpa. Bazoum, ales in 2021, a fost arestat miercuri in palatul prezidential din Niamey. In aceeasi seara, zece ofiteri…

- Statul african Niger a ajuns sub controlul militarilor, dupa ce armata a anuntat joi prin comandantul sau ca se alatura militarilor pucisti care l-au inlaturat de la putere pe presedintele Mohamed Bazoum printr-o lovitura de stat.