Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, s-a vaccinat astazi impotriva coronavirus cu prima doza. Acesta nu s-a grabit, deoarece a trecut prin boala și a așteptat șase luni pentru a se vaccina. Este cunoscut faptul ca Nicușor Dan nu a avut voie sa intre, in tot acest timp, in Guvern sau Parlament. The post Nicușor Dan s-a vaccinat anti-COVID cu prima doza appeared first on Puterea.ro .