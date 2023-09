Nicușor Dan, pe urmele lui Sorin Oprescu: Vrea promenadă suspendată Proiectul privind autostrada suspendata promis de fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, in 2008, nu a mai fost realizat, iar singurii caștigatori sunt firmele care au realizat proiectul. Peste ceva ani, Nicușor Dan vine și el cu o varianta proprie: promenada suspendata. Cand a candidat la primarie, in 2008, Sorin Oprescu le-a promis bucureștenilor o autostrada suspendata care urma sa traverseze Capitala de la Nord la Sud, pentru a se diminua traficul. Dupa ce a fost ales, Oprescu a schimbat proiectul cu unul prin care bulevardul Buzești a fost largit, pana la Vasile Parvan. Dupa ce au aparut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

