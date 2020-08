Stiri pe aceeasi tema

- Nicusor Dan o critica pe Gabriela Firea pe motiv ca aceasta a folosit bani publici "pentru a premari realizari glorioase," el sustinand ca Firea nu ar trebui sa aiba mai mult de 15% in sondajele de opinie "daca am fi intr-o lume ideala". "In mod teoretic, daca am fi intr-o lume ideala, Gabriela…

- Intrebat daca alianta cu Pro Romania cu partidul lui Robert Negoita are ca scop sa-i puna „piedica” Gabrielei Firea, asa cum sustine aceasta, Ponta a replicat spunand ca „prostii cred ca noi traim cu grija lor”. ”In general, prostii cred ca noi traim cu grija lor. Doamna Firea nu e…, e o persoana inteligenta…

- "Primarul PSD Gabriela Firea nu a construit in 4 ani de zile nicio gradinita noua in Bucuresti! Iar redeschiderea unor gradinite administrate de Primaria Capitalei dupa perioada de nefunctionare impusa de criza coronavirusului nu poate masca acest esec", a scris Nicusor Dan, pe Facebook. Candidatul…

- Candidatura unui politician din partea Pro Romania pentru Primaria Capitalei va rupe din voturile Gabrielei Firea suficient cat sa-i puna probleme acesteia in lupta pe care o duce umar la umar cu Nicusor Dan pentru un nou mandat de edil. Practic, partidul condus de Ponta nu are nicio sansa de a castiga…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu analizeaza implicatiile posibilei candidaturi a liderului Pro Romania, Victor Ponta, la Primaria Capitalei si avertizeaza ca in perioada urmatoare vom asista la decizii, intamplari ciudate, in spatele carora nu stau calcule politice, ci ordinele si santajul.Ion…

- Pro România îl vrea pe Victor Ponta candidat la Primaria Capitalei, împotriva Gabrielei Firea și a lui Nicușor Dan, a declarat joi la Digi 24 senatorul Adrian Țuțuianu, lider al Pro România. El spune ca negocierile cu PSD pentru susținerea unui candidat unic la București au eșuat…

- Pro Romania il dorește pe Victor Ponta candidat la Primaria Capitalei, impotriva Gabrielei Firea și a lui Nicușor Dan. Anunțul a fost facut la Digi24 de senatorul Adrian Țuțuianu, lider al Pro Romania. Calin Popescu Tariceanu il vede pe Ponta drept un candidat bun, dar deocamdata o susține pe Gabriela…

- Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei susținut de Alianța USR-PLUS și PNL, a facut marti bilantul mandatului primarului Gabriela Firea. Nicușor Dan a dat exemplu de contrareușite falimentul RADET si faptul ca zeci de mii de bucuresteni nu au apa calda de doua saptamani.