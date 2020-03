Deputatul independent Nicusor Dan, sustinut de USR si PNL pentru Primaria Capitalei, a declarat ca nu are ce sa isi reproseze in privinta modului in care s-au desfasurat negocierile in vederea stabilirii unui candidat unic al Opozitiei si a apreciat ca acest lucru nu a sporit tensiunile dintre USR si PLUS. "Exista tensiuni firesti intre USR si PLUS. Sunt partide de oameni nou intrati in politica, oameni care, fiecare dintre ei, crede ca poate sa schimbe in zona lui de competenta. E firesc, e general uman ca oamenii sa se considere mai buni decat ceilalti. Sunt tensiuni inerente in relatia dintre…