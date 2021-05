Stiri pe aceeasi tema

- Șefa PNL București spune ca singura soluție ramane dialogul: Invitația mea este dialogul. Și ii sugereaza și soluția lui Nicușor Dan. Violeta Alexandru mai spune ca nu stie daca ar fi o solutie buna ca USR-PLUS sa propuna o alta varianta de buget, asa cum a transmis primarul general. Reacția lui Alexandru…

- In vreme ce consilierii USR – PLUS au declarat și in timpul ședinței Consiliului General al Municipiului București ca nu vor vota un buget „nerealist și ilegal”, primarul Nicușor Dan se arata uimit de reacția lor și spune ca nu ințelege de ce vine abia acum in condițiile in care totul este in dezbatere…

- Muzeul National al Satului “Dimitrie Gusti” va fi extins prin aducerea unei case taranesti basarabene, conform unei propuneri a Ambasadei Republicii Moldova la Bucuresti, au anuntat joi primarul Capitalei, Nicusor Dan, si ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu. Primarul general al capitalei, Nicușor Dan,…

- "Conturile Primariei sunt in continuare blocate, ceea ce inseamna ca nu putem sa realizam lucrari de investitii. O sa vedeti bugetul nostru in aproximativ 10 zile de azi. Foarte, foarte probabil nu o sa existe bani in bugetul Primariei Capitalei nici pentru proiectul de la Doamna Ghica, nici pentru…

- In ceea ce ii privește pe angajații Companiei Parcuri și Gradini, grijile par nejustificate și mai degraba alimentate de știri false distribuite in scopuri politice. Plata salariilor este la zi, iar acestea vor fi achitate atata timp cat va mai funcționa compania. Chiar primarul general a dat asigurari…

- Primarul general al Capitalei ar putea fi imputernicit sa depuna, in numele municipalitatii, dosarul de candidatura pentru preluarea in administrare a ariei naturale protejate Parcul Natural Vacaresti. Un proiect in acest sens urmeaza sa fie dezbatut in sedinta de vineri a Consiliului General al…

- Proteste la Primaria Capitalei. Angajații de la Parcuri și Gradini au ieșit in strada, nemulțumiți de faptul ca nu și-au primit salariile, in timp ce alți angajați ai altor companii din subordinea PMB au dat in judecata statul, pentru neplata salariilor de peste 6 luni. Primarul general Nicușor Dan…

- E protest la Primaria Capitalei. Angajații de la Parcuri și Gradini au ieșit in strada, nemulțumiți de faptul ca nu și-au primit salariile. Deși au discutat cu primarul Nicușor Dan, care le-a dat asigurari ca iși vor primii veniturile, oamenii nu s-au putut liniști. Ei spun ca au informații ca primarul…