”Am avut o intalnire la sediul Primariei Capitalei cu reprezentanti ai principalelor companii care se ocupa de centrale termice in Romania pentru a discuta despre demararea procedurii de achizitie aferente obiectivului «Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacitati modulare de producere de energie termica pentru reteaua de termoficare»”, anunta, sambata, primarul general, Nicusor Dan. Acesta a precizat ca a expus asteptarile municipalitatii in ceea ce priveste aceasta achizitie. ”Ne-am consultat asupra detaliilor tehnice, a variantelor de desfasurare a procedurii si a termenelor in care…