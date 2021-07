In noaptea de luni spre marți va incepe al patrulea tratament impotriva țanțarilor in București, anunța primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, intr-o postare pe pagina de Facebook. Primarul Capitalei spune ca la acțiunea care va incepe in noaptea de luni spre marți vor participa 20 de utilaje. „In aceasta seara incepe al patrulea tratament anti-țanțari din acest sezon. Echipele vor interveni in toate sectoarele Bucureștiului, de la ora 10 seara și pana la 5 dimineața, cu circa 20 de utilaje zilnic. In paralel, continua acțiunile de combatere a capușelor in toate parcurile și pe spațiile verzi…