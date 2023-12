Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA fac, marti, 11 perchezitii la locuintele unor persoane si sediile unor firme din Bucuresti intr-un dosar care vizeaza obtinerea pe nedrept a 24 de terenuri din Capitala, aflate in proprietatea statului. Prejudiciul depaseste 10 milioane de euro. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie…

- Romania dispunea, in 2022, de 1.299.318 de locuri de parcare publice, fața de 1.275.603 in 2021 și 1.174.491 in 2020, arata analiza Inventarul Parcarilor Publice, realizata de integratorul de soluții inteligente la cheie Vegacomp Consulting. „In aceasta ediție, observam o creștere semnificativa a veniturilor…

- Un barbat in varsta de 66 de ani, administrator al unor societati comerciale inregistrate in municipiul Bucuresti, este urmarit penal de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor pentru infractiuni de evaziune fiscala, complicitate la evaziune fiscala, complicitate la delapidare, fapte…

- Polițiștii din Capitala și procurorii au descins marți dimineața la 42 de adrese din București și trei județe, in cautarea unor persoane și a unor documente vizate intr-un dosar penal cu prejudiciu de 66 de milioane de lei. Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din Inspectoratul…

- Directia Generala Antifrauda Fiscala a sanctionat, in urma verificarilor din perioada 1-8 noiembrie 2023, doua lanturi de magazine din Bucuresti cu amenzi totale de doua milioane lei pentru depasirea cotei de adaos comercial, informeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala printr-un comunicat.…

- „Cat timp va mai avea Romania o companie aeriana de stat?”Este intrebarea care se pune in aceste momente in care ajutorul de stat pentru TAROM intarzie, planul de restructurare inca nu e aprobat de Comisia Europeana, iar achiziția de noi avioane e sub semnul intrebarii. In ultimii doi ani, compania…

- Mariana Butnariu (gds.ro) Polițiștii din Cluj și București au efectuat, joi dimineața, 3 percheziții, in Capitala și județul Mureș, intr-un dosar de infracțiuni informatice. Au fost percheziționate persoane banuite de comiterea infracțiunilor de frauda informatica, acces ilegal la un sistem informatic…

- Jandarmeria va beneficia de mijloace si echipamente suplimentare pentru a interveni la dezastre si situatii critice, in urma unui acord de imprumut de 40 milioane euro cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, aprobat de Guvern in sedinta de miercuri, potrivit Agerpres.Potrivit…