- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, crede ca Nicușor Dan poate fi susținut de Partidul Național Liberal la Primaria Capitalei doar daca se inscrie in aceasta formațiune politica, insa acesta este "șovaielnic rau" in discuțiile pe care le are cu șeful liberalilor, Ludovic Orban. Bogdan și Orban…

- "Nu au candidat liberalii, sa fie foarte clar! Daca exista cineva in Opozitie care are sanse sa o bata pe Firea se numeste Nicusor Dan si toti ar trebui sa ne strangem in jurul lui, si liberali si PMP si USR ar trebui sa mergem pe aceasta varianta", a declarat Traian Basescu, miercuri seara la TVR.…

- Susținut de USR București pentru Primaria Capitalei, Nicușor Dan îi propune candidatului PLUS, Vlad Voiculescu, sa se întâlneasca în cel puțin trei dezbateri televizate în care sa prezinte soluțiile pentru București. ​Nicușor Dan a anunțat pe Facebook ca are marți…

- "Nu s-a schimbat nimic. Alianta USR-PLUS va avea candidat unic pentru Primaria Capitalei, candidati unici pentru sectoare si candidati unici peste tot in tara pentru primarii. Discutiile continua in Birourile Nationale reunite ale celor doua partide. Saptamana viitoare va fi decis si modul in care…

- "Mi-am anuntat candidatura la Primaria Sectorului 2 al Capitalei din partea partidului ADER acum o saptamana, iar astazi am decis sa anuntam candidatul in cursa pentru scaunul de edil-sef al Capitalei in persoana domnului Bogdan Stanoevici", a declarat Neculai Ontanu, potrivit unui comunicat remis…

- "Modul in care muncim in acest moment in PNL București ne obliga sa avem un candidat susținut de Partidul Național Liberal din interiorul echipei PNL. Ne obliga acest lucru, pentru ca am pornit intr-un proiect in care trebuie sa avem incredere in capacitatea noastra de a genera o soluție pertinenta,…

- Nicusor Dan, desemnat candidat al Uniunii Salvati Romania pentru Primaria Capitalei a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca ar renunta sa intre in cursa electorala doar daca dreapta va avea un candidat unic. Nicusor Dan a comentat apelul lui Vlad Voiculescu privind un acord, pentru ca cel…

- Vlad Voiculescu si Nicusor Dan, cei doi candidati propusi de PLUS si USR pentru Primaria Capitalei, sunt practic la egalitate in preferintele bucurestenilor si oricare dintre ei ar castiga alegerile, daca acestea ar fi intr-un singur tur, cu 35%, respectiv 36%, comparativ cu Gabriela Firea, care ar…