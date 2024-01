Stiri pe aceeasi tema

- El a declarat, pentru un post TV, ca s-au purtat discutii neoficiale cu acesta pentru a-l convinge sa renunte la actiune, avand in vedere ca nu a strans protestatarii la care se astepta."Au fost vreo patru-cinci solicitari de proteste pe care noi le-am respins pentru ca nu aveau elementele legale. Apoi…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma, luni seara, ca protestul din Piata Constitutiei, la care nu s-a prezentat nimeni, va continua si in ziua de marti, zona urmand a fi blocata potrivit protiocolului. Nicusor Dan afirma ca a incercat sa-l convinga pe organizator sa renunte, dar nu a reusit.…

- Nicușor Dan a vorbit luni seara, in exclusivitate la „SAPTAMANA PRIMARILOR” de la Digi24, despre protestul fara protestatari din Piața Constituției din București. Primarul general a spus ca cererea a fost aprobata pentru ca a intrunit toate condițiile, dar nu a venit nimeni, pentru ca „a fost o incercare…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat luni, 22 ianuarie, la Digi24, ca demersul PMB de a-l convinge pe apropiatul Dianei Șoșoaca sa renunțe la protestul aprobat pentru marți a eșuat.„A venit aceasta solicitare de la un cetațean, avea elementele legale, el a spus ca aduce 100 de tractoare, 100…

- Nicusor Dan a fost intrebat, duminica, daca este posibila prelungirea protestului din Piata Constitutiei si a afirmat: ”Nu, nu se pune problema”. Primarul a precizat ca se va discuta cu organizaatorul, poate renunta pentru urmatoarele zile. „Intrebarea este: poate reusim o discutie, luni, cu organizatorul…

- Mulți transportatori și fermierii din Dolj au hotarat sa nu se deplaseze la București și sa protesteze la ei acasa. Sute de tractoare și camioane au blocat intrarea in municipiul Craiova sau vamile din Calafat și Bechet.

- Drumul expres dintre orașele Craiova și Pitești va fi complet dat in folosința la finalul anului 2024, a declarat președintele Senatului și al PNL, Nicolae Ciuca. Ciuca a subliniat ca acest contract a inceput in perioada guvernului PNL (deci fara PSD la guvernare). Liderul PNL a subliniat ca, din momentul…

- ”De Sarbatori, toate drumurile duc acasa, in Romania, langa cei dragi. Cei mai multi romani care locuiesc acum in strainatate si-au rezervat zborurile catre tara, unde vor reveni in a doua parte a lunii decembrie, la timp pentru a petrece sarbatorile de iarna alaturi de familie. Potrivit datelor Vola.ro,…