Nicușor Dan a anunțat pe Facebook cum va lupta cu poluarea In ultima perioada au fost raportate frecvent depașiri ale nivelului de particule in Capitala. In urma cu o saptamana in centrul Capitalei, nivelul particulelor PM 2,5 era destul de ridicat, ajungand la 87, conform datelor publicate de o platforma independenta pentru masurarea calitații aerului. Primarul General Nicușor Dan a anunțat intr-un mesaj publicat pe Facebook, semnarea unui protocol de colaborare intre Primarie, Garda de Mediu și primariile de sector, in baza caruia vor exista echipe mobile care vor masura calitatea aerului din București. „A fost agreat astazi protocolul de colaborare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

