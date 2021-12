Stiri pe aceeasi tema

- Omicron a devenit tulpina dominanta in multe țari din Europa. In contextul creșterii numarului de cazuri de Covid-19, guvernele naționale adopta restricții mai dure de Sarbatori. In timp ce unele țari au anulat petrecerile de Craciun și Revelion in strada, altele au fost mai radicale și au impus carantina.…

- MAXIMA PRUDENȚA in zilele urmatoare, este mai bine sa renuntam azi la intalnirile și petrecerile de Craciun și Revelion, pentru ca "maine" sa putem The post MAXIMA PRUDENȚA in zilele urmatoare, este mai bine sa renuntam azi la intalnirile și petrecerile de Craciun și Revelion, pentru ca „maine” sa putem…

- La Iulius Town gasești cele mai inedite și deosebite idei de cadouri, decorațiuni ce vor aduce in casa ta atmosfera de sarbatoare și multa magie in Iulius Gardens. Luni, timișorenii pot participa la filmarea emisiunii „Chef de viața cu Armin și Claudia”, de la Antena Stars. Pana sa așezi cadourile sub…

- In ultima perioada, Florin Salam a fost vazut tot mai rar in public și nu a mai cantat in concerte sau evenimente private. In prag de sarbatori, cantarețul a revenit in studioul de inregistrari, iar fiica lui, Betty, a vorbit despre cum se simte tatal ei in aceasta perioada. „Tata e foarte bine acum!…

- Prognoza METEO de Craciun și REVELION 2022. VREMEA in luna decembrie și prima sapamana din ianuarie 2022 Prognoza METEO de Craciun 2021 și REVELION 2022. Cum va fi VREMEA de Anul NOU 2022 , in luna decembrie și in prima saptamana din ianuarie 2022 Meteorologii anunța temperaturi din ce in ce mai scazute…

- Daca sunteti in cautarea unor oferte pentru Craciun sau Revelion, atentie mare! Mai ales atunci cand credeti ca ati putea face afacerea perfecta. Un pret mic pentru conditii foarte bune ar putea fi o mare inselatorie.

- Marți seara este in desfașurare o ședința a CNSU. Este așteptata o hotarare care sa reglementeze masurile sanitare pentru Craciun și Revelion. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, va susține declarații la ora 21.00.

- Autoritatile locale au renuntat la inchirierea patinoarului care ar fi scos din vistierie aproape 30.000 de euro, dar si la artificiile de Revelion. In schimb, Targul de Craciun va fi finantat.