Președintele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Nicu Marcu, a participat la ceremonia dedicata primei zile de tranzactionare a Transilvania Investments sub simbolul bursier TRANSI, și a ținut sa salute rebranduirea SIF Transilvania. “In momentul cand ma indreptam catre eveniment ma tot gandeam ca in acelasi timp sunteti in trend si cu ce se intampla in realitate acum, ca toata lumea este sa-si faca pasapoarte, dumneavoastra va faceti un buletin nou. Deci sunteti pe drumul ce bun. In acelasi timp vreau sa va spun ca apreciez munca pe care o faceti dumneavoastra, apreciez faptul ca…