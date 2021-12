Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Nuca, in varsta de 27 de ani și toboșarul Alex Ursache formeaza un cuplu de patru ani, iar in vara acestui an, artista a fost ceruta in casatorie. Cei doi vor o nunta departe de Romania și au ales deja destinația. Mai mult, interpreta și iubitul ei vor sa paraseasca defiitiv Romania. „Ne dorim…

- Decizie bomba. Se introduce din nou stagiul militar in Romania! Drepturi si obligatii pe durata indeplinirii serviciului militar ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort****…

- Romania a ajuns la 1.775.572 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 1.727 noi imbolnaviri. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Cel mai recent…

- Ioan Niculae a fost condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare in dosarul Interagro. Omul de afaceri Ioan Niculae, unul dintre cei mai bogati oameni din Romania, aflat in detentie la Penitenciarul Poarta Alba, a luat o decizie surprinzatoare la Tribunalul Constanta. Afaceristul condamnat definitiv…

- Andreea Marin și Adrian Brancoveanu traiesc de peste patru ani o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi au o relație discreta, insa, vedeta nu s-a ferit sa dezvaluie amanunte din viața ei de familie, atunci cand a fost intrebata. Puțini sunt cei care știu ca Adrian Brincoveanu este și un bucatar desavarșit.…

- Decizie inedita pentru a-i motiva pe cetațeni sa se vaccineze anti-Covid-19. Din pacate, Romania se confrunta cu un procent mic de vaccinari, iar autoritațile nu știu cum sa-i mai determine pe cetațeni sa se imunizeze. Recent, un nou beneficiu oferit romanilor care se imunizeaza a atras atenția curioșilor.…

- Certificatul verde obligatoriu a iscat discuții aprinse la noi in țara. In timp ce persoanele nevaccinate spun ca este discriminare la adresa lor, autoritațile nu se feresc sa introduca obligativitatea lui. Certificatul verde, anulat de instanța Cu toate acestea o instanța din Romania a anulat Hotararea…

- „In condiții grele, cu un PSD care a capturat aproape integral pozițiile statului, cu o majoritate parlamentara apasatoare cu un PSD agresiv, care a incercat sa faca praf justiția și economia și sa diminueze atribuțiile președintelui și a tuturor instituțiilor pe care nu le controla, PNL a dus o lupta…