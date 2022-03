Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este un secret pentru nimeni ca Nicoleta Nuca se iubește de o perioada buna de timp cu Alex Ursache, insa cu toatea astea, artista alege de cele mai multe ori sa iși țina povestea de dragoste departe de ochii curioșilor. Ei bine insa, recent, cei doi indragostiți au plecat la munte, de unde frumoasa…

- Femeia era insarcinata ”cam in luna a opta”, dupa cum a aproximat barbatul, și se afla in tribune alaturi de iubitul sau soțul sau care o ținea de mana.Cu toate acestea, pe toata durata meciului, tanara ii trimitea mesaje unui alt barbat caruia ii scria ca ar vrea ”sa fi petrecut toata ziua cu el” și…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca se asteapta ca partida cu FC Botosani sa fie una foarte intensa, in care este posibil ca un mic detaliu sa fie decisiv, potrivit news.ro. “N-a fost o saptamana usoara, dar cred ca baietii au trecut…

- Este motiv de sarbatoare in familia Nicoletei Nuca! Frumoasa artista iși serbeaza astazi ziua de naștere, iar fanii știu cum sa-i aduca zambetul pe buze. Inca de la primele ore este asaltata de mesaje pline de iubire din parte lor, insa iata ce urare speciala i-a facut Alex Ursache, partenerul ei de…

- Nicoleta Nuca face ce face și iși surprinde din nou fanii! Recent, frumoasa artista a declaart ca are de gand sa se mute definitv din Romania, asta dupa ce a analizat lucrurile și a constatat ca are numerose motive pentru care aceasta ar fi o idee buna. Ce a determinat-o pe cantareața sa ia o astfel…

- Nicoleta Nuca, in varsta de 27 de ani și toboșarul Alex Ursache formeaza un cuplu de patru ani, iar in vara acestui an, artista a fost ceruta in casatorie. Cei doi vor o nunta departe de Romania și au ales deja destinația. Mai mult, interpreta și iubitul ei vor sa paraseasca defiitiv Romania. „Ne dorim…

- Nicole Cherry a implinit 23 de ani, iar cu aceasta ocazie, iubitul ei, Florin Popa, a surprins-o chiar la miezul nopții. Cei doi au devenit pentru prima oara parinți de fetița, in urma cu doar cateva zile. Nicole Cherry a implinit azi frumoasa varsta de 23 de ani, iar iubitul sau, Florin Popa a susprins-o…