- Nicoleta Nuca este pregatita de nunta cu iubitul ei, iar ea este in culmea fericirii in aceste momente. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, artista a precizat ca vrea sa se ocupe alaturi de iubitul ei de nunta și nu vrea ca altcineva sa faca asta. Iata de ce nu dorește cantareașa sa-și implice…

- Un „medic” de 52 de ani din Pakistan a devenit un adevarat star in țara lui dupa ce a devenit tata pentru a 60-a oara și a spus ca iși dorește sa aiba și mai mulți copii cu cele trei soții ale sale.

- Senatorii au adoptat, miercuri, 14 decembrie, un proiect care vizeaza completarea legii 273 din 2004 privind procedura adoptiei, astfel incat persoanele indreptatite sa poata beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum doi ani.Proiectul, initiat de parlamentari PNL, sustinut de USR si…

- Razvan Simion are toate motivele sa fie un tata mandru! In exclusivitate pentru Antena Stars, Ianca a marturisit ce meserie iși dorește. Tanara are planuri mari de viitor și nu vrea sa iși urmeze studiile in Romania, ci in strainatate.

- Nicoleta Nuca și Alex Ursache sunt impreuna de 5 ani, iar casatoria este doar o chestiune de timp. Pana sa descopere preferințele și gusturile cantareței, toboșarul s-a straduit sa iți surprinda jumatatea cu diverse cadouri, insa cu unele a dat-o in bara, deși a avut cele mai bune intenții. La randul…