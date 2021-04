Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre ultimele acțiuni ale administrației Trump a fost aproape sigur una dintre cele mai confuze pentru Alessandro Bazzoni, proprietarul unei pizerii din Verona, relateaza CNBC.Trezoreria Statelor Unite a impus sancțiuni împotriva firmei sale pe 19 ianuarie ca parte a masurilor luate…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a propus ca tara sa sa plateasca pentru vaccinuri impotriva noului tip de coronavirus cu petrol, chiar daca a oferit putine detalii despre cum ar functiona o astfel de schema, informeaza luni Reuters. Exporturile de titei ale acestui stat membru al Organizatiei…

- Administratia americana Joe Biden nu intentioneaza sa vorbeasca "direct" cu liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, pe care il considera "dictator" si nu il recunoaste ca presedinte legitim, a declarat miercuri diplomatia americana, noteaza AFP. "Cu siguranta, nu ma astept ca acest guvern…

- Nicolas Maduro: "Dupa ce am primit permisiunea din partea oficialitatilor sanitare din tara va pot prezenta medicamentul care neutralizeaza 100% coronavirusul, Carvativir, mai bine cunoscut sub numele de picaturile miraculoase ale lui Jose Gregorio Hernandez. (...) "Zece picaturele sub limba, din patru…

- Uniunea Europeana nu îl mai considera pe Juan Guaido presedinte interimar al Venezuelei, ci doar un „interlocutor privilegiat”, au comunicat luni statele membre, potrivit Reuters și Agerpres. Guaido nu mai poate fi recunoscut legal dupa ce a pierdut functia de presedinte al…

- ​Presedintele venezuelean Nicolas Maduro l-a îndemnat sâmbata pe noul sau omolog american, Joe Biden, sa 'întoarca pagina', declarându-se gata sa deschida 'o noua cale' în relatiile diplomatice dintre Caracas si Washington, rupte în urma cu doi ani,…