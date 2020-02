Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) a organizat, miercuri, 29 ianuarie, la sediul CCIR Business Center, Gala Anuala a Corpului Diplomatic, un eveniment care marcheaza deja traditia de a onora ambasadorii acreditati la Bucuresti si reprezentantii misiunilor diplomatice. Promovarea intereselor…

- Primarul Nicolae Robu, liderul PNL Timiș, susține ca organizarea alegerilor anticipate reprezinta cea mai buna soluție pentru Romania. Va reamintim ca, astazi, premierul Ludovic Orban a anunțat, dupa discuțiile purtate cu Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, ca a convenit cu șeful statului inceperea…

- Presedintele interimar al PSD Timis, Alfred Simonis, i-a facut o invitatie fostului premier Sorin Grindeanu de-a participa la prima sedinta de Birou Judetean sub conducerea sa. Invitatia a fost acceptata, in conditiile in care, ca sef al ANCOM, Grindeanu are interzis sa faca politica. The post Sorin…

- Daca alte partide politice stabilesc deja strategia de urmat si candidatii care vor intra in lupta la alegerile locale viitoare, cei de la PNL Timis nici macar nu s-au gandit inca la aceasta. Cel putin asa spune seful filialei, Nicolae Robu. PNL Timis nu a intrat inca in perioada de pregatire a alegerilor…

- Dupa eșecul de la alegerile prezidențiale, USR Timiș a revenit la pregatirile pentru alegerile locale de anul viitor. Astfel, daca pentru Primaria Timișoara, in urma unei campanii interne, a fost desemnat sa candideze din partea USR Timiș Dominic Samuel Fritz, astazi, reprezentanții partidului au anunțat…

- PSD Timis a pierdut, din nou, categoric scrutinul de duminica. Diferentele dintre PNL si PSD au fost atat de mari in unele localitati incat social-democratii s-au luat cu mainile de cap cand au vazut rezultatele dupa numaratoarea voturilor. Cu toate ca PSD Timis s-a facut inca o data de rusine, Dobra…

- Primarul municipiului Bacau, Cosmin Necula, a anuntat miercuri, pe pagina sa de facebook, ca il sustine pe Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale. Edilul a scris ca Mircea Diaconu a inteles ca a venit vremea schimbarii iar romanii isi doresc un presedinte al lor, in care sa aiba incredere. "Duminica…

- Cosmin Necula, promarul municipiului Bacau, anunta ca il va vota pe Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale. Fost membru PSD, Necula afirma ca Mircea Diaconu reprezinta o schimbare in sensul alegerii unui presedinte al romanilor, nu al unui pm de partid."Duminica alegem viitorul președinte…