- Florinel Coman a țintit de doua ori bara in meciul dintre FCSB și FC U Craiova 1948, scor 1-1. Capitanul roș-albaștrilor spera ca lucrurile se vor indrepta pentru echipa la acare evolueaza incepand chiar de la partida urmatoare. „Suntem dezamagiți. A fost o prima repriza foarte grea, in care ne-au pasat,…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a prefațat meciul cu FCU Craiova 1948. Tehnicianul a declarat ca argentinianul Juan Bauza, jucatorul formatiei oltene, traverseaza o forma foarte buna. „FCU Craiova are o echipa buna, cu experienta. S-a vazut la meciul lor cu CFR Cluj ca au fost condusi si au reusit…

- Nicolae Dica, 42 de ani, se pregatește de revenirea ca antrenor in Liga 1. Dupa ce a calificat-o pe FCSB in turul III preliminar din Conference League, Dica urmeaza sa o intalneasca pe FCU Craiova la finalul saptamanii, duminica, ora 22:30. Deși poate parea greu de crezut, Dica n-a mai antrenat in Liga…

- Gigi Becali a anuntat, marti, ca noul tehnician al echipei FCSB este Nicolae Dica. Dica a mai pregatit echipa bucuresteana in perioada 2017-2018. "Dica deja a inceput antrenamentele de astazi, deci el este antrenorul. Nu a fost greu de convins, pentru ca n-am terminat chiar toate, dar el a zis ca nu…

- Toni Petrea (47 de ani) pleaca de la FCSB. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a anunțat ca ii accepta demisia. in aceasta dimineața. Antrenorul roș-albaștrilor va parasi clubul roș-albastru dupa un start slab de sezon: 1-1 cu U Cluj, 0-1 cu Saburtalo (Conference League) și 0-2 cu Rapid. Gigi Becali…

- Ziua de duminica va fi una de foc pentru fanii SuperLiga si nu doar datorita temperaturii inregistrate in termometre in aceste zile caniculare de vara. Intre cele doua meciuri din turul doi Conference League, CFR Cluj se deplaseaza la Craiova pentru meciul cu FC U Craiova. ...

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu Rapid, ca “s-a sucit” norocul ardelenilor si acum vor fi greu de oprit. “Antrenez de vreo 23 de ani, dar ce s-a intamplat in ultimele patru meciuri la CFR nu mi s-a mai intamplat. Cu armenii, in doua meciuri, ei nu au…

- Portarul echipei CFR Cluj, Cristian Balgradean, a reacționat dupa eliminarea din preliminariile Ligii Campionilor in fata formației armene Piunik Erevan. „In prima repriza daca aveam 2, 3-0 nu se supara nimeni. Insa am luat gol la singurul lor sut pe poarta si s-a dus meciul in prelungiri, iar la penalty-uri…