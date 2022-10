Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Nicolae Dica a spus adevarul dupa victoria cu Petrolul: „M-am gandit ca o sa plec! Cand nu ai rezultate, nu pleaca jucatorii!” Anunța revanșa cu Silkeborg at Info real.

- Nicolae Dica, antrenorul de la FCSB, a vorbit la conferința premergatoare meciului cu Petrolul despre jucatorii puși pe lista neagra de Gigi Becali dupa 0-5 cu Silkeborg. Petrolul – FCSB se joaca duminica, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, PrimaSport și DigiSport.…

- CFR Cluj a invins-o pe Petrolul, scor 1-0. Nicolae Constantin (48 de ani), antrenorul „lupilor galbeni”, și-a gasit cu greu cuvintele dupa eșecul suferit in prelungiri. Gabriel Tamaș (38 de ani) este mai optimist. Nicolae Constantin regreta ca meciul a fost pierdut din cauza unor greșeli personale.…

- Continue reading Minunea din Ploiești. Cu o posesie de 30 la suta, „lupii” urca pe podium: „Nimeni nu credea sa fim aici” Toate reacțiile de la Petrolul, dupa victoria cu FC U Craiova at Info real.

- Imagini incredibile filmate la Vatra Dornei, unde un barbat iși bate cu bestialitate logodnica au ajuns in toata Romania. Martor la atac este si tatal individului, care nu doar ca nu intervine, ci chiar il incurajeaza pe agresor sa o snopeasca in bataie. Ajunsa la spital, femeia si-a retras plangerea…

- Selecționata Under 16 a Romaniei a incheiat stagiul de pregatire din aceasta luna cu un al doilea meci amical, la Centrul Național de Fotbal Buftea, impotriva Bulgariei.Jucatorii nascuți in 2007, coordonați de selecționerul Victor Ene, s-au impus in primul joc, disputat vineri, cu scorul de 4-0. Golurile…

- Șeful de tren sucevean Vasilica Savuț a gasit o borseta pe peronul garii din Iași in timp ce aștepta garnitura pe care urma sa intre in serviciu, relateaza Monitorul de Suceava . ”M-am apropiat și am ridicat borseta. La mica departare erau un domn și o doamna și am mers la ei. Am deschis borseta și…

- Duminica, spre seara, pe o vreme numai buna pentru fotbal și o ora care a atras 8.000 de iubitori ai fotbalului pe arena Ilie Oana, trupa lui Nicolae Constantin, de la FC Petrolul, facea cu bine fața unei formații de curand calificate in turul III preliminar din Conference League. Sepsi Sfantu Gheorghe…