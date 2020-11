Nicolae Ciucă: ”Vom repara statul! Doljul are nevoie de infrastructură, de locuri de muncă și de școli moderne” Romanii au nevoie de fapte, nu de vorbe și promisiuni! Sunt omul realizarilor și al lucrului bine facut, așa cum am demonstrat in cariera militara. Am intrat in politica indemnat de dorința de a susține deciziile corecte, coerente și mai ales reale pentru imbunatațirea nivelului de trai al romanilor, pentru dezvoltarea Romaniei! Am ales Doljul pentru ca județul meu natal are nevoie de infrastructura pentru a construi un cadru eficient de dezvoltare economica cu scopul de a atrage investiții și pentru a crea noi locuri de munca. Construind un mediu stabil și corect, vom reuși sa-i convingem pe… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

