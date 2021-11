Stiri pe aceeasi tema

- Premierul demis Cițu: ”Romania merge in direcția buna. Bunastarea se simte deja” Ultima actualizare: 16-10-2021 13:49 Chiar daca romanii nu vad asta in buzunare, premierul demis Florin Cițu susține ca in țara noastra ”bunastarea se simte deja” Șeful interimar al Guvernului demis a organizat, sambata,…

- "Nu este in intentia noastra de a negocia o majoritate cu PSD si AUR, am spus lucrul acesta foarte clar. Nu avem compatibilitati politice. Noi ne asumam aici niste masuri de guvernare care cred ca nu sunt compatibile cu felul in care PSD si AUR vad lucrurile. Am spus lucrul acesta de la inceput. Intentia…

- Premierul Florin Citu si ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu raman pe primele pozitii in topul vizibilitatii ministrilor pe luna septembrie, in timp ce mai multi ministri urca in top pe locurile detinute de fostii lor colegi de la USR si in unele cazuri ca urmare a preluarii ca interimari a ministerelor…

- Controalele ANMCS in spitale au scazut pe masura ce presiunea pe sistemul medical a crescut, susține Secretariatul General al Guvernului, dupa scandalul demiterii de vineri. Spitalul de Boli Infectioase Constanta...

- Premierul Florin Citu a iesit vineri, intr-o declaratie de presa la Palatul Victoria, dupa incendiul de la Spitalul de Boli Infectioase de la Constanta, in urma caruia 7 pacienti si-au pierdut viata.

- Doua demiteri sunt anunțate de premierul Florin Cițu dupa incendiul din Constanța. Prim-ministrul l-a demis pe președintele Autoritații Naționale de Management al Calitații in Sanatate (ANMCS) și i-a cerut primarului din Constanța sa il demita pe managerul Spitalului de Boli Infecțioase. Cițu a vorbit…

- Premierul a fost informat despre incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța și continua sa țina legatura cu reprezentanții MAI, Ministerul Sanatații și cei ai prefecturii Constanța, potrivit biroului de presa al Guvernului. In acest moment, este activata o celula de criza la…

- Noul ministru al Finantelor Dan Vilceanu a intrat direct pe pozitia a patra in topul vizibilitatii ministrilor pe luna august, dupa premierul Florin Citu, ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu si fostul ministru al Sanatatii Ioana Mihaila, in timp ce fostul viceprim-ministru Dan Barna coboara trei pozitii…