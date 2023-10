Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului se arata convins ca la nivelul ministerelor de Finanțe și Fondurilor Europene exista un plan prin care Romania sa evite suspendarea fondurilor europene din cauza unui deficit excesiv. Ciuca a punctat ca masurile luate de țara noastra au fost in „deplina” coordonare cu Comisia

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a afirmat, luni, dupa intalnirea cu presedintele Parlamentului Georgiei, Shalva Papuashvili, aflat in vizita oficiala in Romania, ca tara noastra este in continuare un sustinator al agendei europene a Georgiei și ca in acest moment exista oportunitatea prin care…

- Președintele PNL Nicolae Ciuca susține ca ridicarea oficiala a MCV este un succes pentru Romania, dar ca reprezinta doar o etapa, nu momentul final. „Trebuie sa facem trecerea de la reformele instituționale la reformele substanțiale”, spune fostul premier

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a transmis, de ziua comemorarii lui Avram Iancu, la Țebea, ca Romania are nevoie mai mult ca oricand de un proiect de țara, mai ales intr-o perioada in care societatea este scindata.

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, a transmis joi, de Ziua Independentei Ucrainei, ca tinand piept invadatorilor, armata ucraineana isi apara atat propriul popor, cat si Europa, de ambitiile neo-imperiale ale Kremlinului si de forta armelor sale, iar in aceste conditii, este firesc…

- Premierul a confirmat, in direct la emisiunea Punctul Culminant de pe Romania TV, ca va renunta la functie si va merge la alegeri anticipate daca lucrurile nu merg pe un fagas normal. Premierul Marcel Ciolacu a declarata ca iși va asuma inclusiv riscul de a se compromite politic pentru a reuși sa stabilizeze…

- Mulți comentatori din spațiul public nu sunt de acord cu construcția Catedralei Neamului, invocand in acest sens nevoia de spitale in Romania. Liderul PNL, Nicolae Ciuca, explica rolul marilor proiecte similare. „Fiecare dintre noi sa gandim ce lasam in urma macar spre pastrare, daca nu spre construire…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a avut, joi, o intrevedere cu ambasadoarea Statelor Unite ale Americii in Romania, Kathleen Kavalec, in cadrul careia cei doi oficiali au analizat provocarile de securitate din regiune, cu referire inclusiv atacurile rusesti din apropierea granitei cu Romania.…