Veste bună: NEW YORKER vine la Turda

Retailer-ul german „New Yorker” vine la Turda, magazinul său din cadrul Funshop Park. „Turda este mai bogata cu o atractie de shopping – NEW YORKER deschide – in sfarsit – primul sau magazin in Funshop Park. In cea mai noua filiala a sa, New Yorker va prezenta pe o suprafata de vanzare de 1.150 m² cele mai actuale [...] Articolul… [citeste mai departe]