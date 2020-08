Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a participat, miercuri, la Berlin, la Reuniunea informala a ministrilor Apararii din statele membre ale Uniunii Europene, context in care au fost abordate si modalitatile practice de crestere a cooperarii in teren intre UE, NATO si ONU in diferitele operatii in derulare.



Potrivit unui comunicat al MApN transmis AGERPRES, lucrarile reuniunii au debutat cu sesiunea dedicata angajamentelor operationale ale UE in cooperare cu partenerii. La aceasta sesiune au participat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si subsecretarul general…