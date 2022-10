”Multumesc tuturor celor care isi desfasoara activitatea in aceasta uzina, o uzina cu traditie, cu istorie, o uzina care si-a inceput activitatea in urma cu 54 de ani, a facut istorie si iata ca astazi putem sa declaram cu optimism ca are si viitor, pentru ca din proiectele pe care le-am discutat astazi, rezulta foarte clar ca la Uzinele Dacia Pitesti sunt proiecte noi, exista o perspectiva in cee ace priveste desfasurarea activitatii pe urmatorii zece ani si dincolo de acest termen. Le multumesc acestor oameni care isi desfasoara activitatea aici pentru ca ne fac mandri de ceea ce fac, duc numele…