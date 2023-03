Stiri pe aceeasi tema

- Romania va deschide in Iordania, in portul Aqaba, un centru de desfacere, cu rol de hub, pentru produse romanești. Acest subiect a fost discutat in cadrul intalnirii dintre premierul Nicolae Ciuca și ministrul Agriculturii din Iordania, Khaled Hneifat. Intalnirea a avut loc la 15 martie 2023 la Palatul…

- Discuțiile, la care au participat și ministrul Agriculturii, Petre Daea, alaturi de ambasadorul Regatului Hashemit al Iordaniei la București, E.S.Sufyan Al-Huneafat, s-au axat indeosebi pe dezvoltarea relațiilor comerciale in domeniul agriculturii, potrivit unui comunicat al Guvernului.

- Cei doi șefi de stat au discutat cu privire la rezultatele inițiativelor și acțiunilor derulate in scopul promovarii societații informaționale și securitații cibernetice, a educației, a egalitații de gen, a acțiunii pentru clima și a tranziției energetice verzi."Președintele Romaniei a exprimat interesul…

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca a avut astazi, 23 februarie 2023, o intrevedere cu ambasadorii statelor membre UE acreditati in Romania. Discutiile au fost gazduite de Ambasada Suediei la Bucuresti, in contextul detinerii de catre aceasta tara a Presedintiei rotative a Consiliului UE.Premierul Ciuca…

- Nicolae Ciuca s-a intalnit luni, 30 ianuarie, la Palatul Victoria, cu directorul executiv al Fondului Monetar International, Paul Hilbers. Potrivit premierului, Romania a reusit sa atinga unul dintre cele mai dinamice ritmuri de dezvoltare la nivel european in ultimele doua decenii. Discuțiile au vizat…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a declarat luni dimineața, 23 ianuarie, inaintea primei reuniuni din 2023 a miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, ca, deși subiectul Schengen nu este pe agenda zilei, el va ridica acest subiect in discuțiile avute cu oficialii europeni.„Voi folosi…

- 180 de militari NATO vor fi aduși la baza din Otopeni. Avioanele de supraveghere AWACS (Airborne Warning and Control System) vor sosi marțea viitoare la București „pentru a sprijini prezența consolidata a alianței in regiune și pentru a monitoriza activitatea militara a Rusiei”, a precizat NATO intr-o…