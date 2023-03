In acest sens, vor fi utilizate cele mai moderne tehnologii, care vor permite, in acord cu taxonomia europeana, producerea a cel putin 1500 MW, precizeaza Guvernul, intr-un comunicat de presa. Prima etapa a investitiei va fi finalizata intr-un termen de 24 de luni, urmand ca proiectul sa ajunga la maturitate deplina in 36 de luni. Componentele centralei vor fi pregatite pentru trecerea catre noile tehnologii de producere a energiei, bazate pe hidrogen. „Resursele noastre naturale reprezinta un atu important, mai ales in aceasta perioada, in care nevoia de a asigura securitatea energetica a tarii…