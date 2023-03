Stiri pe aceeasi tema

- ” Compania AE Solar va deschide in tara noastra o fabrica de panouri solare, investitie de un miliard de euro. Reprezentantii companiei mi-au prezentat aceste planuri, in cadrul intalnirii de azi, de la Palatul Victoria”, a scris, luni seara, pe Facebook, premierul Nicolae Ciuca. Acesta a precizat ca,…

- Compania germana AE Solar va deschide o fabrica de producere a panourilor solare in Romania, valoarea totala a investiției fiind de un miliard de euro, a anunțat luni guvernul, dupa o intalnire intre oficialii companiei și premierul Ciuca, scrie HotNews. Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit luni,…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, la Palatul Victoria, cu reprezentanții companiei Mass Global Energy Rom, care a achiziționat Termocentrala de la Mintia, care au prezentat planul de investiții in valoare de peste un miliard de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Compania germana AE Solar va deschide o fabrica de producere a panourilor solare in Romania, valoarea totala a investitiei fiind de un miliard de euro. Anunțul a fost facut in cadrul unei intalniri care a avut loc, luni, cu premierul Nicolae Ciuca la Palatul Victoria. In faza initiala, acest proiect…

- Producatorul german de panouri solare AE SOLAR va produce panouri solare in Romania, printr-o investiție de un miliard de euro intr-o fabrica, se arata intr-un comunicat trimis azi de Guvernul Romaniei. Compania ar urma sa investeasca 1 miliard de euro in deschiderea unei fabrici și ar fi una dintre…

- In acest sens, vor fi utilizate cele mai moderne tehnologii, care vor permite, in acord cu taxonomia europeana, producerea a cel putin 1500 MW, precizeaza Guvernul, intr-un comunicat de presa. Prima etapa a investitiei va fi finalizata intr-un termen de 24 de luni, urmand ca proiectul sa ajunga la maturitate…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, luni, la Palatul Victoria, cu liderii sindicatelor din industria de aparare si aeronautica, cu aceasta ocazie fiind analizata situatia companiilor romanesti de stat din aceste sectoare de activitate, potrivit unui comunicat al Guvernului. „Industria de aparare…

- Astazi, 19 decembrie 2022, premierul Romaniei, Nicolae Ciuca a avut o intalnire la Palatul Victoria cu reprezentantii Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social.In cadrul intalnirii, participantii au analizat propunerile vizand definirea sectoarelor de negociere colectiva si acordarea unor…