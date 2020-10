Stiri pe aceeasi tema

- Maestrul Nicolae Botgros, conducatorul Orchestrei Nationale de Muzica Populara „Lautarii”,din Republica Moldova, a fost depistat poizitiv cu noul virus. Artistul a fost internat la Spitalul de Urgența Chișinau, iar starea sa de sanatate este stabila, deși exista cateva complicații, potrivit fiului acestuia,…

- Veștile triste din lumea muzicii romanești, parca nu se mai opresc. De aceasta data este vorba despre dirijorul Orchestrei Nationale de Muzica Populara „Lautarii” din Chisinau, maestrul Nicolae Botgros, care a fost internat de urgenta la spital, dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19. Potrivit informațiilor,…

- Nicolae Botgros a fost testat pozitiv cu coronavirus. Celebrul dirijor din Republica Moldova a fost internat la Spitalul de Urgența din Chișinau. In ce stare se afla acum cunsocutul artist? Nicolae Botgros, infectat cu COVID-19. Care este starea artistului? Maestrul Botgos a fost diagnosticat cu COVID-19.…

- Nicolae Botgros are COVID-19. Maestrul a fost internat la Spitalul de Urgența. Informația a fost confirmata de fiul acestuia Corneliu Botgros, transmite PublikaTV. Deocamdata nu se cunosc prea multe detalii despre starea de sanatate a maestrului, insa virusul i-ar fi dat complicații. Potrivit lui Corneliu…

- Maestrul Nicolae Botgros, conducatorul Orchestrei Nationale de Muzica Populara "Lautarii" din Republica Moldova, are COVID-19, fiind internat la Spitalul de Urgenta din Chisinau, conform fiului sau Corneliu Botgros, care a precizat ca starea acestuia este stabila, dar are niste complicatii. Potrivit…

- Maestrul Nicolae Botgros, conducatorul Orchestrei Nationale de Muzica Populara "Lautarii",din Republica Moldova, are COVID-19, fiind internat la Spitalul de Urgenta din Chisinau, conform fiului sau Corneliu Botgros, care a precizat ca starea acestuia este stabila, dar are niste complicatii.Citește…

- Un nou deeces provocat de coronavirus la Constanta.Prefectura Constanta a facut publice, in urma cu scurt timp, informatiile legate de decesul Covid inregistrat in Constanta in ultimele 24 de ore.Potrivit autoritatilor judetene, este vorba un barbat, in varsta de 86 de ani, din Constanta, comorbiditati…

- Un nou deeces provocat de coronavirus la Constanta.Prefectura Constanta a facut publice, in urma cu scurt timp, informatiile legate de decesul Covid inregistrat in Constanta in ultimele 24 de ore.Potrivit autoritatilor judetene, este vorba despre un barbat, 80 de ani, din Constanta, cu comorbiditati…