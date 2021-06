Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Munteanu (46 de ani), fost portar la Dinamo, in prezent manager general la Oțelul Galați, ii sfatuiește pe oamenii din DDB sa angajeze de urgența oameni cu experiența in cadrul clubului. Cu structurile clubului vraiște dupa „țeapa spaniola”, Dinamo a evitat in-extremis retrogradarea, insa sezonul…

- Dinamo a pierdut fara drept de apel aseara la Mediaș cu Gaz Metan, scor 1-4, și a ajuns pe loc direct retrogradabil. De parca probleme de ordin sportiv nu erau suficiente, la nivelul conducerii a aparut de nicaieri o veste care va da batai de cap celor din Ștefan cel Mare. O legenda a lui Dinamo a anunțat…

- Ultimul șantier pregatit in acest an in proiectul „Padurea de Maine”, dezvoltat de Asociația Administratorilor de Paduri alaturi de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și de compania HS Timber Group, care deține și fabrica HS Baco Panels din Comanești, este pe dealurile dintre Targu Ocna și…

- Cursurile de la Clubul lui Sorin Ovidiu Vintu le-au captat atenția celor care vor sa aiba acces la informațiile greu de gasit despre criptomonede și piața Forex, domenii financiare de top. Mai ales in contexul in care criptomonedele au devenit ultimul boom de pe piața, șocand lumea cu evoluția lor…

- Numeroase proiecte imobiliare vizeaza zona de nord a orașului, mai exact strada Ștefan cel Mare unde ar urma sa se ridice mai multe blocuri, un hotel, iar mall-ul sa se extinda. Este vorba despre proiecte aflate in diverse faze de avizare. ... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Dinamo se afla pe marginea prapastiei. Fanii-finanțatori din DDB avertizeaza ca echipa poate folosi patrimoniul doar la nivel de Liga 1. ACS FC Dinamo, echipa lui Nicolae Badea, este in Liga a 4-a și deține palmaresul și sigla Dinamo, dar formația din Liga 1 a primit dreptul de folosința pe perioada…

- Ionel Augustin (65 de ani), antrenorul echipei U17 a lui Dinamo, spune ca haosul provocat de investitorii spanioli este fara precedent in istoria clubului. Ionel Augustin, fostul mare golgeter al lui Dinamo, a preluat din vara grupa U17 a clubului din Ștefan cel Mare. „Cainii mici” sunt pe locul 3…

- De atunci, spaniolul nu a adus niciun ban la club, ci doar a facut promisiuni de care nu s-a tinut de cuvant. Echipa are in continuare probleme cu banii, dar nici din punct de vedere sportiv nu sta bine.Florentin Petre, fost jucator la Dinamo, a vorbit in exclusivitate pentru Realitatea Sportiva, despre…