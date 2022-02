Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara are loc marea finala de la „Bravo, ai stil! Celebrities”, iar Viviana Sposub a recunoscut ca s-a imaginat a fi caștigatoare. Concurenta are mari emoții pentru momentul pe care l-a pregatit. Viviana Sposub s-a pregatit intens pentru marea finala de la „Bravo, ai stil! Celebrities” și…

- Ministrul Apararii Nationale, social-democratul Vasile Dîncu, considera ca cresterea AUR în sondaje, la acest moment, este una conjuncturala si ea ar putea sa continue daca PSD si PNL fac greseala de a duce „un razboi continuu între ele, sau razboaie interne”.El…

- Se pare ca Loredana Groza este recunoscuta ca fiind o cantareața talentata nu doar in Romania, ci și peste hotare. Ce a scris presa din Italia despre relația dintre vedeta și Nick Casciaro și cum este vazuta diferența de varsta dintre cei doi artiști.

- Anul acesta angajații de la stat se vor bucura de o noua zi libera: 2 decembrie, informeaza Agerpres . Hotararea a fost luata miercuri de Guvern, fiind vorba despre ziua de vineri care leaga Ziua Naționala a Romaniei (sarbatoare legala) de weekendul care urmeaza. „S-a aprobat. (…) Avem o prevedere in…

- George Simion a vorbit in emisiunea Culisele Statului Paralel de la Realitatea PLUS despre viitorul partidului sau. "Colaboram cu toata lumea, nu ne vom alia cu nimeni din actualul Parlament. Noi doar cu poporul roman, nu cu cei care au condus timp de 30 de ani. Nu am facut aceasta mișcare pentru a-mi…

- Relația dintre Madalina Apostol și Nick Radoi atarna de un fir de ața in urma cu doar cateva saptamani, insa acum situația s-a schimbat radical! Nu doar ca s-au impacat, ci iși și arata arata dragostea in fața tuturor. Iata ce declarație de dragoste i-a facut romanca milionarului, chiar in direct la…

- Amna, care e acum concurenta la „Bravo, ai stil”, e una dintre cunoscutele cantarețe din Romania. Are succes in muzica, dar nu și in viața personala. Artista a divorțat de soț, iar acum a dezvaluit care a fost adevaratul motiv al desparțirii. In iulie 2019 s-a aflat ca Amna a divorțat dupa 9 ani de…