Dupa ce au spus ca s-au desparțit definitiv, Madalina Apostol și Nick Radoi și-au calcat pe cuvant și pe orgoliu, iar acum au confirmat ca s-a produs impacarea cu o fotografie in care apar in ipostaza de cuplu. Afaceristul a reușit s-o aduca din nou in brațele lui pe șatena.