Nicio problemă pentru CSM Suceava în partida cu CSȘ LAPI Dej In cadrul etapei a V-a a seriei vest a Diviziei A2 de volei masculin, CSM Suceava a intalnit sambata 16 noiembrie in sala ”Unirea” echipa CSȘ LAPI Dej. Elevii antrenorului Tudor Orașanu au facut un joc bun și au caștigat cu 3-0 (20, 18, 13). Doar in primul set scorul a fost mai echilibrat, urmtoarele […] Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

