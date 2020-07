Nici Austria nu mai primește români decât în anumite condiții Masura intra in vigoare incepand de luni și va fi valabila cel puțin pana la 30 septembrie 2020, anunța Ministerul roman de Externe. Pana acum, testul trebuia sa aiba valabilitate de maximum 4 zile. Daca nu au acest test, cetațenii romani sunt obligați sa intre in izolare și sa suporte costurile cazarii. In situația in care cetațeanul roman nu poate prezenta certificatul medical sau dovada unei cazari adecvate, autoritațile austriece nu vor permite intrarea pe teritoriul Republicii Austria. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

