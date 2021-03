Nichita Stănescu omagiat, printr-un regal de muzică și poezie, la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba Fiecare final de luna martie inseamna pentru noi toți o oportunitate de a-i aduce un omagiu poetului nepereche Nichita Stanescu. Nascut la 31 martie 1933 la Ploiești, Nichita Stanescu este considerat de critica literara drept unul dintre cei mai importanți scriitori romani din toate timpurile. Reprezentant al neo-modernismului romanesc, Nichita Stanescu este un poet de o amplitudine, profunzime și intensitate remarcabila, facand parte din categoria foarte rara a inovatorilor lingvistici și poetici. Meritele sale i-au fost recunoscute atat de cultura romaneasca, prin includerea sa in randul academicienilor… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Carantina a fost instituita pentru o perioada de 14 zile, decizia fiind luata sambata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Hunedoara si votata in unanimitate."Prin hotararea nr. 49 din 27.03.2021, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta-Hunedoara solicita Centrului National…

- LISTA PROGRAMELOR DE LUCRU LA TONETE SI CASIERIA COLECTOARE Nr. crt. TONETE / CASIERIE Nr. Toneta Program DE LUCRU cu publicul Luni-Vineri Sambata Duminica 1 Lamaita 7 6:30-20:30 INCHIS INCHIS 2 Hale Coreco 12 6:30-20:30 INCHIS INCHIS 3 Gara Sud 19 6:30-20:30 INCHIS INCHIS 4 Complex Nord 30 6:30-20:30…

- Sambata, 13 martie 2021, se implinesc 119 ani de la nașterea lui David Prodan, istoric, arhivist, bibliotecar, profesor și membru al Academiei Romane, nascut in localitatea Saliștea, din județul Alba. Activitațile organizate de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba se…

- N. Dumitrescu Realizata in parteneriat cu ministerele Educației și Culturii, in campania naționala ”Citește-mi 100 de povești” s-au inscris și instituții de invațamant din Prahova. Este vorba de fapt despre gradinițe, cele mai multe – 14- fiind din Ploiești, din Campina fiind doua și cate o instituție…

- „Concluzii simple și clare dupa dezbaterea de astazi de la Comisia de afaceri europene din Camera Deputaților unde, la invitația mea și a colegilor PNL, au participat europarlamentarii Siegfried Mureșan și Dragoș Pislaru, alaturi de colegul Ion Ștefan și alți deputați interesați de Planul Național…

- „Concluzii simple și clare dupa dezbaterea de astazi de la Comisia de afaceri europene din Camera Deputaților unde, la invitația mea și a colegilor PNL, au participat europarlamentarii Siegfried Mureșan și Dragoș Pislaru, alaturi de colegul Ion Ștefan și alți deputați interesați de Planul Național…

- Incepand cu data de 7 decembrie 2010, ziua de 15 ianuarie, ziua nașterii poetului Mihai Eminescu, a fost declarata prin Legea nr. 238/2010, drept Ziua Culturii Naționale. Aceasta sarbatoare naționala are scopul de a promova cultura, arta și efortul academic romanesc, atat in țara cat și in lume. In…

- Tricolorii pregatiți de Mirel Radoi vor disputa pe teren propriu primele doua partide din grupa de calificare la CM 2022 din Qatar, evenimentele fiind programate in luna martie. Federația Romana de Fotbal a comunicat catre UEFA stadioanele unde echipa naționala va incepe parcursul de calificare la turneul…