Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul echipei de fotbal a Rusiei, Stanislav Cercesov, a marturisit in conferinta de presa de joi ca presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a sunat sa il felicite pentru debutul excelent la Cupa Mondiala pe care o gazduieste tara sa, 5-0 cu Arabia Saudita. ''Seful statului m-a sunat pentru a…

- Moscova nu incearca sa divizeze Uniunea Europeana, sustine presedintele Rusiei, Vladimir Putin, intr-un interviu acordat postului austriac ORF, inaintea vizitei sale de marti in Austria, prima sa vizita de stat intr-o tara din Europa occidentala dupa aproape un an, informeaza site-ul postului BB.

- Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache, lider al Partidului Libertatii (FPO, extrema dreapta) a cerut ridicarea sanctiunilor europene impotriva Rusiei intr-un interviu publicat duminica, cu numai cateva zile inainte de o intalnire cu presedintele rus Vladimir Putin la Viena, informeaza Reuters.…

- Vladimir Putin i-a numit pe vicepremieri si pe ministrii din noul guvern al Federatiei Ruse In noua componenta a Executivului, exista 10 vicepremieri și 22 de miniștri. Candidaturile au fost prezentate șefului statului de catre premierul Dmitrii Medvedev. Structura cabinetului a fost aprobata pe 15…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a urat ''sanatate'' fostului spion rus Serghei Skripal, care a fost externat vineri dintr-un spital din Salisbury (sud-vestul Angliei), unde a primit ingrijiri timp de mai multe saptamani, dupa ce a fost otravit cu un agent neurotoxic, relateaza AFP…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a propus luni, din nou, in functia de premier pe Dmitri Medvedev, dupa ce a depus juramantul in al patrulea mandat la presedintia Rusiei, relateaza AFP, preluata de...

- Potrivit datelor Centrului pentru studierea opiniei publice din intraga Rusie (VȚIOM), ratingul increderii acordate președintelui Vladimir Putin dupa alegerile din 18 martie a inceput sa scada. Inainte de scrutin acesta reprezenta 55,3%, iar la mijlocul lunii aprilie era deja de 48,4%. Cauzele scaderii…

- Rusia a afirmat, sambata, ca SUA vor sa construiasca un „zid de viza” impotriva cetațenilor din statul condus de președintele Vladimir Putin. Remarcile au venit in contextul in care doi dansatori de balet ai Bolshoi nu au primit aprobarea necesara pentru a ajunge la spectacolul din New York.