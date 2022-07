Stiri pe aceeasi tema

- Starul brazilian Neymar, atacantul echipei de fotbal Paris Saint-Germain, va fi judecat in perioada 17-31 decembrie in capitala Cataloniei, pentru presupuse nereguli comise cu ocazia transferului sau de la Santos la FC Barcelona, in 2013, a anuntat miercuri justitia spaniola, citata de AFP.

- Elena Udrea este in inchisoare și iși ispașește pedeapsa. Pentru ea ca femeie este foarte greu sa fie departe de fetița ei, care o așteapta acasa alaturi de tata. Ea a avut parte de o surpriza care i-a mai șters negura supararii, Eva, micuța sa a vizitat-o in inchisoare.

- PSG l-a oferit pe starul sau Neymar lui Manchester City, insa clubul englez nu este interesat de fotbalistul brazilian, informeaza cotidianul Le Parisien, citat de site-ul eurosport.fr. Neymar nu este prea bine vazut la PSG odata cu venirea antrenorului Christophe Galtier si a fost propus lui Manchester…

- Viorel Hrebenciuc a fost eliberat din inchisoare astazi! Decizia a fost luata de magistrații de la Tribunalul Ilfov. Fostul lider PSD se va bucura de libertate mai devreme, asta pentru ca mai avea de stat doi ani in spatele gratiilor, mai ales pentru ca inițial a fost condamnat la trei ani de inchisoare…

- Neymar, de acord sa plece de la PSG. Fotbalistul brazilian in varsta de 30 de ani are zilele numarate la campioana Franței. Transferat in 2017, de la Barcelona, pentru suma record de 222 de milioane de euro, Neymar nu și-a gasit ritmul pe care-l avea la gruparea catalana, alaturi de Messi. Nici macar…

- TUPEU… Trimis dupa gratii ani grei, Dorel Buhaescu, unul dintre cei doi autori ai dezmațului de la Ferești, da semne de plictiseala in spatele gratiilor. Astfel, dupa cererea de revizuirea a pedepsei, Buhaescu vine, inca o data, in fața magistraților, cu o noua cerere de același fel. Cum era de așteptat,…

- Doi soți din Iași au starnit furia oamenilor in mediul online, dupa ce au prins si omorat un soim ocrotit de lege, iar mai apoi s-au laudat cu isprava pe Facebook. Acum, internautii spera ca politia sa ia atitudine, iar cei doi sa fie trasi la raspundere. Totul s-a petrecut in urma cu aproape o…